Visites commentées du Château de Birkenwald Sommerau

Visites commentées du Château de Birkenwald

17 rue du Général Leclerc Sommerau Bas-Rhin

Début : Samedi 2025-09-20 10:00:00

fin : 2025-09-20 12:00:00

Date(s) :

2025-09-20 2025-09-21

À l’occasion des journées du patrimoine, le Château de Birkenwald (jardin et salle des gardes) sera ouvert au public . .

17 rue du Général Leclerc Sommerau 67440 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 91 80 47 asdelabruniere@orange.fr

