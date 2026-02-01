Visites commentées du château de Bussy-Rabutin Château de Bussy-Rabutin Bussy-le-Grand

Visites commentées du château de Bussy-Rabutin

Château de Bussy-Rabutin 12 Rue du Château Bussy-le-Grand Côte-d’Or

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Tarif réduit

Tarif jeunes

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-07 14:30:00

fin : 2026-05-31 15:15:00

Date(s) :

2026-02-07 2026-04-01 2026-06-01 2026-10-17 2026-12-19

Laissez le château vous dévoiler tous ses secrets grâce aux visites commentées assurées par les agents du monument. Remontez le temps jusqu’au XVIIe siècle et partez à la rencontre du flamboyant comte Roger de Bussy-Rabutin. Auprès de ce truculent bourguignon haut en couleur, venez vous rendre compte de la fragilité du statut de courtisan à la cour de Louis XIV. .

Château de Bussy-Rabutin 12 Rue du Château Bussy-le-Grand 21150 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 96 00 03 chateau-de-bussy-rabutin@monuments-nationaux.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Visites commentées du château de Bussy-Rabutin

L’événement Visites commentées du château de Bussy-Rabutin Bussy-le-Grand a été mis à jour le 2026-02-02 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)