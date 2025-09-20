Visites commentées du château de la Roche ! Château de la Roche Magné

Sans réservation. Tarif préférentiel. Se présenter 10 min avant l’horaire de départ de la visite.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T11:00:00

Fin : 2025-09-21T17:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Château de La Roche – Magné

Visites guidées

Partez à la découverte du château de La Roche, joyau patrimonial de Magné, dont l’histoire et l’architecture témoignent de plusieurs siècles de vie locale.

Les visites guidées vous permettront d’explorer ses espaces remarquables et d’en apprendre davantage sur son passé.

Château de la Roche Château de la Roche, 86160 Magné Magné 86160 Vienne Nouvelle-Aquitaine

