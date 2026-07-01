Visites commentées du château de Verdelles, Verdelles 72350 Poillé sur Vègre, Poillé-sur-Vègre

Informations pratiques

Visites commentées du château de Verdelles Dimanche 20 septembre, 14h00 Verdelles 72350 Poillé sur Vègre Sarthe

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Visite commentée du château construit à la fin du XVe siècle par Colas Leclerc. Entre forteresse médiévale et demeure de plaisance Renaissance, découvrez Verdelles un joyau d’architecture de la fin du XVe siècle

Verdelles 72350 Poillé sur Vègre Verdelles 72350 Poillé sur Vègre Poillé-sur-Vègre 72350 Sarthe Pays de la Loire

Visite commentée du château construit à la fin du XVe siècle par Colas Leclerc. Entre forteresse médiévale et demeure de plaisance Renaissance, découvrez Verdelles un joyau d’architecture de la fin…

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