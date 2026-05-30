Visites commentées du cimetière et de son patrimoine, Cimetière Central de Toulon, Toulon

Informations pratiques

Visites commentées du cimetière et de son patrimoine 19 et 20 septembre Cimetière Central de Toulon Var

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Le cimetière central de Toulon ♿

Place du Souvenir-Français

04.94.36.33.68 / cimetieres@mairie-toulonfr

Entrée libre samedi et dimanche

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, la Ville de Toulon, en partenariat avec la Société des amis du Vieux Toulon, invite à une découverte exceptionnelle autour du thème « Le cimetière central : la mémoire restaurée ». Véritable livre d’histoire à ciel ouvert, ce cimetière conserve la mémoire des Toulonnaises et des Toulonnais qui ont contribué à façonner l’identité de la ville : de Jean Aicard à Raimu ou encore les plus grands sculpteurs de l’école toulonnaise, tel André Allar, qui y ont œuvré. Au fil des allées, les visiteurs découvrent des tombes remarquables, témoins du patrimoine artistique, architectural et humain de Toulon. La visite met également en lumière le travail engagé par la Ville pour la sauvegarde du patrimoine funéraire, à travers la présentation de deux chapelles funéraires actuellement en cours de restauration.

Visites commentées – durée environ 1h30, places limitées, réservation obligatoire sur : https://www.amisduvieuxtoulon.com – samedi et dimanche à 10h, 14h et 15h30

Venez en bus avec le réseau Mistral :

ligne 20 – arrêt Cimetière central / ligne 15 – arrêt Les Lices.

Cimetière Central de Toulon Place du souvenir 83000 Toulon Toulon 83081 La Loubière Var Provence-Alpes-Côte d’Azur 04.94.36.86.94 [{« type »: « link », « value »: « https://www.amisduvieuxtoulon.com »}] [{« link »: « https://www.amisduvieuxtoulon.com »}] https://www.amisduvieuxtoulon.com Le cimetière central de Toulon : un patrimoine historique et artistique

Inauguré en 1830 sous le nom de cimetière de Siblas, ce lieu emblématique de Toulon a été rebaptisé cimetière central en 1901, à la suite de la création d’un second cimetière à l’ouest de la ville. À l’origine conçu comme un carré de 150 mètres de côté, il s’étend aujourd’hui sur près de 5 hectares, témoignant de son évolution au fil des siècles.

Une architecture marquée par l’histoire

Les murs d’enceinte, érigés en 1833, délimitent un espace où se mêlent mémoire et art. En 1838, un dépositoire y fut construit, suivi en 1877 par le pavillon d’entrée, qui abrite toujours la loge du gardien. Deux columbariums, édifiés en 1925 et 1952, ajoutent une dimension architecturale remarquable à ce site chargé d’histoire.

Un musée à ciel ouvert

Le cimetière central se distingue par la beauté et la diversité de ses tombes, chapelles et ornements funéraires. Ces œuvres, signées par des artistes et sculpteurs de renom tels qu’André Allar, Marius Montagne, Henri Vernhes et Benoît Hercule, en font un véritable musée à ciel ouvert. Chaque concession raconte une histoire, chaque détail sculpté évoque une époque.

Un lieu de mémoire pour Toulon

Avec 8 903 concessions en caveaux, le cimetière central abrite les sépultures de famille toulonnaises illustres, dont les noms ont marqué l’histoire locale. Il incarne ainsi la mémoire collective de la ville, où chaque pierre tombale est un hommage aux générations passées. Réseau de bus Mistral : arrêt Cimetière Central

Le cimetière central de Toulon ♿

©ville de toulon