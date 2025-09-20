Visites commentées du collège Henri IV Collège Henri IV Poitiers

Visites commentées du collège Henri IV Collège Henri IV Poitiers samedi 20 septembre 2025.

Visites commentées du collège Henri IV Samedi 20 septembre, 09h00 Collège Henri IV Vienne

Ouverture des inscriptions : fin août. Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

La Maison de l’Architecture de Poitiers en partenariat avec le Département de la Vienne invite à visiter le collège Henri IV, site patrimonial du XVIIe siècle qui réouvrira ses portes à la rentrée 2025 après une réhabilitation remarquable menée par AAPP / Atelier d’Architecture Philippe Prost.

Les Journées Européennes du Patrimoine, un temps fort d’ouverture pour le cycle « Un, deux, trois, collèges » autour de trois opérations en Vienne :

– la réhabilitation du collège Henri IV à Poitiers, menée par AAPP / Atelier d’Architecture Philippe Prost,

– la construction du collège Joséphine Baker à Vouneuil-sous-Biard, menée par DDL Architectes,

– la reconstruction du collège Georges David à Mirebeau, menée par l’agence Rudy Ricciotti.

De septembre à novembre 2025, une programmation à suivre sur : www.ma-poitiers.fr

_

Un cycle proposé par la Maison de l’Architecture de Poitiers en Nouvelle-Aquitaine, en partenariat avec le Département de la Vienne.

Un projet soutenu par la Direction régionale des Affaires culturelles Nouvelle-Aquitaine, le département de la Vienne, le Conseil régional de l’Ordre des architectes de Nouvelle-Aquitaine, en partenariat avec le Rectorat de l’Académie de Poitiers, Odéys – Cluster construction et aménagements durables, AAPP / Atelier d’Architecture Philippe Prost, Agence Rudy Ricciotti, DDL Architectes…

Collège Henri IV 1 rue Louis Renard, 86000 Poitiers Poitiers 86000 Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.lavienne86.fr/ »}] [{« link »: « https://ma-poitiers.fr »}] Délicat et colossal, le chantier de réhabilitation du collège Henri IV a commencé en juin 2022. Après quatre phases de travaux, l’établissement du centre-ville de Poitiers sera prêt à accueillir 450 élèves en 2025.

La MA de Poitiers en partenariat avec le Département de la Vienne invite à visiter le collège Henri IV, site patrimonial du XVIIe siècle qui réouvrira ses portes à la rentrée 2025 après une menée par…

© Mirage Visualisation