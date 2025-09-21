Visites commentées « Du couvent des Ursulines au musée Gérôme » Musée Jean-Léon Gérôme Vesoul

Visites commentées « Du couvent des Ursulines au musée Gérôme » Dimanche 21 septembre, 15h00, 16h30 Musée Jean-Léon Gérôme Haute-Saône

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T16:00:00

Fin : 2025-09-21T16:30:00 – 2025-09-21T17:30:00

Le couvent des Ursulines à Vesoul est un édifice partiellement protégé au titre des Monuments historiques (arrêté d’inscription du 21 décembre 1992). Édifiés entre 1680 et 1715, les vastes bâtiments abritent principalement les salles d’exposition du musée Gérôme. La visite commentée évoquera les vestiges de l’ancien monastère et les changements d’usage après la Révolution et jusqu’à aujourd’hui, en vous ouvrant les portes d’espaces habituellement inaccessibles.

Musée Jean-Léon Gérôme 1 rue des Ursulines, 70000 Vesoul Vesoul 70000 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté 03 84 76 51 54 https://www.vesoul.fr/sortir-bouger-se-divertir/musee-georges-garret.html https://www.facebook.com/profile.php?id=61571936773661;https://www.instagram.com/museegerome/;https://hautesaonetourisme.com/sinspirer/patrimoine-de-haute-saone/les-musees/musee-garret/ Initialement dédié aux Beaux-arts et au patrimoine local, le musée municipal de Vesoul est créé officiellement en 1882. Il s’installe en 1981 dans les espaces réhabilités de l’ancien couvent des Ursulines, au cœur du centre ancien. Le bâtiment patrimonial (protégé partiellement au titre des Monuments Historiques par arrêté d’inscription du 21 décembre 1992) donne alors une nouvelle dimension aux collections qui se déploient sur deux niveaux et s’ouvrent à l’archéologie locale. Depuis 2025 le musée porte le nom de Jean-Léon Gérôme, artiste natif de Vesoul très présent au sein des collections exposées.

© Musée Jean-Léon Gérôme