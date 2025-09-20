Visites commentées du Fort de Bouc Fort de Bouc Martigues

À partir de 10 ans pour les enfants, accompagnés d’un adulte. Gratuit, jauge limitée.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

À l’occasion des JEP 2025, le fort de Bouc ouvre à nouveau ses portes aux visiteurs le samedi 20 septembre (deux créneaux : départ à 9h et à 14h).

Situé à l’entrée du chenal de Caronte, le fort de Bouc dresse sa monumentale tour médiévale et ses remparts sur un ancien îlot rocheux. Depuis 1993, il est propriété de la Ville de Martigues qui l’a restauré.

La traversé commentée du chenal puis la visite du fort permettent d’appréhender ce site tant du point de vue géographique, qu’historique et patrimonial.

Embarquement sur le bateau, quai d’honneur de l’Hôtel de ville, avenue Louis Sammut, à 8h40 et à 13h40 (20 minutes avant de départ de l’embarcation).

Fort de Bouc Route Pierre Laplace, 13117 Martigues, France Martigues 13117 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 0442423110 [{« type »: « phone », « value »: « 04 42 49 03 30 »}, {« type »: « email », « value »: « contact.aha@ville-martigues.fr »}]

Aurientis Charlotte, service AHAA, ville de Martigues