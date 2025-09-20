Visites commentées du Golf d’Ormesson Golf d’Ormesson Ormesson-sur-Marne

Visites commentées du Golf d’Ormesson Golf d’Ormesson Ormesson-sur-Marne samedi 20 septembre 2025.

Visite libre ou visite guidée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T11:30:00 – 2025-09-20T17:00:00

Fin : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Découvrez le Golf d’Ormesson à l’occasion de son centenaire

Un parcours 18 trous créé en 1925 par Allan Jones (élève de Tom Simpson), à l’initiative du Comte Wladimir d’Ormesson et de son ami Charles Cahen d’Anvers, est inauguré en juin 1925 en présence de SEM.Myron T.Herrick Ambassadeur des Etats-Unies en France.

Occupé par les troupes pendant la Seconde Guerre Mondiale, le terrain retourne en cultures dès 1939 à l’initiative d’Olivier d’Ormesson qui deviendra Maire de la Ville.

Le Golf est recréé en 1964 par J.Harris & CK.Cotton, sur décision du Comte André d’Ormesson qui préside l’Association Sportive du Golf d’Ormesson jusqu’à son décès en 2014.

L’ensemble est complété d’un Club-house en 1966 de l’architecte Paul Meige, et l’intérieur est aménagé par les plus grands designers de l’époque (Pier Fausto Bagatti, Gino Sarfati, le Marquis Francisco Del Drago, Tobia Scarpa, Perzel…).

Ce parcours vallonné (Par 71) appartient toujours au Domaine d’Ormesson qui en a confié l’exploitation à UGOLF.

Visite libre ou guidée, exposition-retrospective sur l’histoire du Golf d’Ormesson

Restaurant Les Tilleuls ouvert au public

Golf d'Ormesson 1 chemin du Belvédère 94490 Ormesson-sur-Marne Ormesson-sur-Marne 94490 Val-de-Marne Île-de-France

Golf 18 trous créé en 1925 par Allan Jones (élève de Ton Simpson) et reconstruit en 1964 par J.Harris & CK.Cotton

Clubhouse de 1966 de Paul Meige

Parcours vallonné Par 71

Restaurant ouvert au public

Clubhouse de 1966 de Paul Meige

Parcours vallonné Par 71*

Restaurant ouvert au public Parking

RER A La Varenne-Chennevières & Sucy-en-Brie

Bus 308

Golf d’Ormesson