Visites commentées du marché Fréry de Belfort Marché Fréry Belfort

Uniquement sur réservation jusqu’au 19 septembre à 18h (jauge limitée).

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T11:00:00

Fin : 2025-09-20T11:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, venez découvrir le marché Fréry lors d’une visite guidée de 45 minutes.

Le marché Fréry de Belfort a été conçu en 1904 par l’architecte Eugène Lux et construite par l’entreprise Schwartz et Meurer, à qui l’on doit les grilles du Grand Palais à Paris. Il ouvre au public en 1905.

La diversité des matériaux (acier, verre peint, céramique, pierre…) conjuguée au style 1900, en font l’un des plus beaux marchés de Bourgogne Franche-Comté.

Le marché Fréry de Belfort s’inscrit dans la lignée des marchés couverts en construction métallique, édifiés entre 1870 et le début du XXème siècle ; à l’instar des Halles de Paris de Victor Baltard et des toutes les constructions métalliques françaises de cette époque, qui ont fait la renommée de la France dans le monde entier.

La récente restauration de la façade de la halle Fréry est l’occasion de découvrir les techniques de construction et de décoration de ce bâtiment inscrit à l’inventaire des monuments historiques depuis 1983.

Le marché est ouvert au public les vendredis et samedis de 7h à 12h30.

© Carole Millot / Belfort Tourisme