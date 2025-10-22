Visites commentées du Musée du Vélo du Haut Limousin Musée du Vélo du Haut Limousin Arnac-la-Poste

Visites commentées du Musée du Vélo du Haut Limousin Musée du Vélo du Haut Limousin Arnac-la-Poste mercredi 22 octobre 2025.

Visites commentées du Musée du Vélo du Haut Limousin

Musée du Vélo du Haut Limousin 2 Rue de la Piscine Arnac-la-Poste Haute-Vienne

Tarif : – – 6 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-22

fin : 2025-10-31

Date(s) :

2025-10-22 2025-10-24 2025-10-26 2025-10-29 2025-10-31 2025-11-02

Durant les vacances de Toussaint, Jacques et Hélène Beyly ouvrent les portes du Musée du Vélo du Haut Limousin pour des visites commentées. Passionnés et passionnants les propriétaires des lieux vous invitent à plonger dans l’univers de la bicyclette et de son histoire à travers les siècles. .

Musée du Vélo du Haut Limousin 2 Rue de la Piscine Arnac-la-Poste 87160 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 63 67 91 78

English : Visites commentées du Musée du Vélo du Haut Limousin

German : Visites commentées du Musée du Vélo du Haut Limousin

Italiano :

Espanol : Visites commentées du Musée du Vélo du Haut Limousin

L’événement Visites commentées du Musée du Vélo du Haut Limousin Arnac-la-Poste a été mis à jour le 2025-10-17 par SPL Terres de Limousin