Visites commentées du Musée Jean Aicard – Paulin Bertrand Musée Jean Aicard – Paulin Bertrand (MAB) La Garde samedi 20 septembre 2025.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T13:00:00 – 2025-09-20T14:00:00

Fin : 2025-09-21T16:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Visites guidées d’un nouveau parcours muséal agrémenté de deux nouvelles salles dédiées à la vie et à l’œuvre de l’écrivain..

Musée Jean Aicard – Paulin Bertrand (MAB) 705 avenue du 8 mai 1945 83130 La Garde La Garde 83130 La Terre Promise Var Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 94 14 33 78 [{« type »: « email », « value »: « resamusu00e9es@mairie-toulon.fr »}] Le musée Jean Aicard-Paulin Bertrand (M.A.B) est situé à La Garde, entre le mont Coudon et la mer. Il est installé dans la demeure familiale « Les Lauriers roses », qui témoigne de la vie, l’œuvre et la personnalité de l’auteur de « Gaspard de Besse ». La villa est construite dans un style typiquement provençal. Elle se trouve au cœur d’un grand parc arboré de six hectares, créé par Jean Aicard, qui y vécut jusqu’en 1919. À sa mort, l’écrivain transmet le domaine à son ami, le peintre Paulin Bertrand. En 1960, la veuve de ce dernier lègue la propriété à la ville de Toulon pour en faire un musée, aujourd’hui labellisé « Musée de France » et « Maison d’écrivain ». Le musée dévoile l’univers de Jean Aicard. Il compte de nombreux objets, que l’on découvre en parcourant les pièces de la maison.

• Le jardin d’hiver, haut lieu de réception, se distingue par ses murs ornés de textes et d’enluminures.

• Passionné de littérature, l’auteur de « Marin des Maures » fut un écrivain prolifique et un lecteur aux goûts éclectiques, comme en témoignent son cabinet de travail ou la bibliothèque, riche de plus de 5000 ouvrages.

• Les visiteurs pourront également découvrir l’atelier et les œuvres du peintre Paulin Bertrand, héritier de Jean Aicard, ainsi qu’une étonnante collection du céramiste Clément Massier. En voiture : possibilité de parking gratuit à l’intérieur de la propriété du musée.

En bus : arrêt Rolland (ligne 2), Papin (ligne 98), ou Pont de la Clue (ligne 39)

