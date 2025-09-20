Visites commentées du Palais des Congrès et des Expositions Jacques Chirac Journées européennes du Patrimoine Palais des Congrès et des Expositions Jacques Chirac^- Entrée Accueil Expositions Valence

Palais des Congrès et des Expositions Jacques Chirac^- Entrée Accueil Expositions 16 avenue Georges Clémenceau Valence Drôme

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-20

2025-09-20

Venez découvrir le Palais des Congrès & des Expositions Jacques Chirac ! Ce bâtiment accueille des salons, congrès et autres événements de toutes tailles.

Palais des Congrès et des Expositions Jacques Chirac^- Entrée Accueil Expositions 16 avenue Georges Clémenceau Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 44 90 40 infovalence@valenceromanstourisme.com

English :

Come and discover the Palais des Congrès & des Expositions Jacques Chirac! This building hosts trade shows, conventions and other events of all sizes.

German :

Entdecken Sie den Palais des Congrès & des Expositions Jacques Chirac! In diesem Gebäude finden Messen, Kongresse und andere Veranstaltungen jeder Größe statt.

Italiano :

Venite a scoprire il Palais des Congrès & des Expositions Jacques Chirac! Questo edificio ospita fiere, conferenze e altri eventi di tutte le dimensioni.

Espanol :

Venga a descubrir el Palacio de Congresos y Exposiciones Jacques Chirac Este edificio alberga ferias, conferencias y otros eventos de todos los tamaños.

