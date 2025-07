Visites commentées du parc et des jardins Balleroy-sur-Drôme

Visites commentées du parc et des jardins Balleroy-sur-Drôme samedi 19 juillet 2025 21:00:00.

Visites commentées du parc et des jardins

Château de Balleroy Balleroy-sur-Drôme Calvados

Début : 2025-07-19 21:00:00

2025-07-19 2025-08-30

Découvrez les coulisses du parc et des jardins !

Profitez d’une visite commentée du parc avec Manu, l’un des jardiniers du Château.

Passionné et passionnant, il vous dévoilera l’évolution des lieux à travers les siècles, tout en partageant des clés de lecture qui vous permettront de mieux comprendre d’autres jardins.

La visite sera suivie d’un échange convivial autour d’une coupe de bulles ou d’une boisson fraîche (incluse dans le prix de la visite).

Autres informations Détails

– Date Samedi 19 juillet 2025 à partir de 21h

* La date est susceptible d’être modifiée selon les conditions météorologiques prévues le jour de la visite ; elle pourra être amenée à être décalée d’une journée ou d’une semaine pour que vous puissiez apprécier pleinement cette expérience.

Durée Entre 1h et 1 h 15

– Visite limitée à 20 participants

– Réservez votre place depuis le site Internet du Château (bouton « Réservez » en bas à droite de la page d’accueil)

Château de Balleroy Balleroy-sur-Drôme 14490 Calvados Normandie +33 2 31 21 06 75 secretariat@chateau-balleroy.fr

English : Visites commentées du parc et des jardins

Go behind the scenes of the park and gardens!

Enjoy a guided tour of the park with Manu, one of the Château’s gardeners.

Passionate and fascinating, he’ll show you how the gardens have evolved over the centuries, and share insights that will help you better understand other gardens.

The visit will be followed by a convivial chat over a glass of bubbly or a cold drink (included in the price of the visit).

Further information Details :

– Date: Saturday, July 19, 2025 from 9pm

* The date is subject to change depending on the weather conditions on the day of the visit, and may be postponed by a day or a week to allow you to fully appreciate the experience.

Duration: Between 1 h and 1 h 15

– Visit limited to 20 participants

– Book your place on the Château website (« Book » button at bottom right of home page)

German : Visites commentées du parc et des jardins

Werfen Sie einen Blick hinter die Kulissen des Parks und der Gärten!

Genießen Sie eine kommentierte Führung durch den Park mit Manu, einem der Gärtner des Schlosses.

Er ist leidenschaftlich und spannend und wird Ihnen die Entwicklung des Ortes im Laufe der Jahrhunderte enthüllen. Dabei teilt er Ihnen auch Schlüssel zum Verständnis mit, die Ihnen helfen werden, andere Gärten besser zu verstehen.

Im Anschluss an die Führung findet ein gemütlicher Austausch bei einem Glas Blasen oder einem kühlen Getränk statt (im Preis der Führung inbegriffen).

Weitere Informationen Details :

– Datum: Samstag, 19. Juli 2025 ab 21 Uhr

* Das Datum kann sich je nach den für den Tag des Besuchs vorhergesagten Wetterbedingungen ändern; es muss möglicherweise um einen Tag oder eine Woche verschoben werden, damit Sie dieses Erlebnis in vollen Zügen genießen können.

Dauer: Zwischen 1 und 1 Stunde 15 Minuten

– Besuch auf 20 Teilnehmer begrenzt

– Buchen Sie Ihren Platz über die Website des Schlosses (Schaltfläche « Buchen » unten rechts auf der Startseite)

Italiano :

Andate dietro le quinte del parco e dei giardini!

Godetevi una visita guidata del parco con Manu, uno dei giardinieri dello Château.

Appassionato e affascinante, vi racconterà come i giardini si sono evoluti nel corso dei secoli e condividerà alcune intuizioni che vi permetteranno di capire meglio gli altri giardini.

La visita sarà seguita da una chiacchierata conviviale davanti a un bicchiere di bollicine o a una bibita fresca (inclusa nel prezzo della visita).

Ulteriori informazioni: Dettagli:

– Data: sabato 19 luglio 2025 dalle ore 21.00

* La data è soggetta a variazioni in base alle condizioni meteorologiche del giorno della visita, che potrebbe essere posticipata di un giorno o di una settimana per consentire di apprezzare appieno questa esperienza.

Durata: tra 1 ora e 1 ora e 15 minuti

– Visita limitata a 20 partecipanti

– Prenotate il vostro posto sul sito web dello Château (pulsante « Prenota » in basso a destra della home page)

Espanol :

Descubra los entresijos del parque y los jardines

Disfrute de una visita guiada por los jardines con Manu, uno de los jardineros del castillo.

Apasionado y fascinante, le contará cómo han evolucionado los jardines a lo largo de los siglos y compartirá algunas ideas que le permitirán comprender mejor otros jardines.

Tras la visita, disfrutará de una agradable charla con una copa de champán o una bebida fría (incluida en el precio de la visita).

Para más información: Detalles:

– Fecha: sábado 19 de julio de 2025 a partir de las 21.00 horas

* La fecha está sujeta a cambios en función de las condiciones meteorológicas del día de la visita, pudiendo aplazarse un día o una semana para que pueda disfrutar plenamente de esta experiencia.

Duración: entre 1 hora y 1 hora y 15 minutos

– Visita limitada a 20 participantes

– Reserve su plaza en la página web del castillo (botón « Reservar » en la parte inferior derecha de la página de inicio)

