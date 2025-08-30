Visites commentées du parc et des jardins Balleroy-sur-Drôme

Visites commentées du parc et des jardins

Château de Balleroy Balleroy-sur-Drôme Calvados

Tarif :

Date :

Début : 2025-08-30 20:15:00

fin : 2025-08-30

Date(s) :

2025-08-30

Nous vous proposons une autre date fin août. L’opportunité de découvrir la richesse de ce parc, à travers le regard et les connaissances d’un jardinier, qui, au quotidien, contribue à préserver sa beauté.

La visite se terminera par un moment de partage dans un cadre paisible, l’occasion d’échanger autour d’un verre (qui est inclus dans le prix de la visite).

Autres informations Détails :

– Date Samedi 30 août 2025 à partir de 20 h 15

* La date est susceptible d’être modifiée selon les conditions météorologiques prévues le jour de la visite ; elle pourra être amenée à être décalée d’une journée ou d’une semaine pour que vous puissiez apprécier pleinement cette expérience.

– Durée Entre 1h et 1 h 15

– Tarifs Adultes 15 €, enfants 10 €

– Visite limitée à 20 participants

– Réservez votre place depuis le site internet (bouton « Réservez » en bas à droite de la page d’accueil) .

Château de Balleroy Balleroy-sur-Drôme 14490 Calvados Normandie +33 2 31 21 06 75 secretariat@chateau-balleroy.fr

English : Visites commentées du parc et des jardins

We’re proposing another date at the end of August. An opportunity to discover the richness of this park, through the eyes and knowledge of a gardener who, on a daily basis, helps to preserve its beauty.

German : Visites commentées du parc et des jardins

Wir schlagen Ihnen einen weiteren Termin Ende August vor. Die Gelegenheit, den Reichtum dieses Parks durch den Blick und das Wissen eines Gärtners zu entdecken, der täglich dazu beiträgt, seine Schönheit zu bewahren.

Italiano :

Suggeriamo un’altra data a fine agosto. Un’occasione per scoprire la ricchezza di questo parco, attraverso gli occhi e le conoscenze di un giardiniere che, quotidianamente, contribuisce a preservarne la bellezza.

Espanol :

Sugerimos otra fecha a finales de agosto. Una oportunidad para descubrir la riqueza de este parque, a través de los ojos y los conocimientos de un jardinero que, a diario, contribuye a preservar su belleza.

