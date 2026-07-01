Visites commentées du quartier des Arènes, Arènes de Doué-la Fontaine,

Informations pratiques

Visites commentées du quartier des Arènes Samedi 19 septembre, 10h00 Arènes de Doué-la Fontaine Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

le conseil municipal jeune de Doué-en-Anjou propose une visite commentée du quartier des Arènes, de la rue et de ses belles demeures de rosiéristes, le champ de foire doté de 5 à 6 hôtels autrefois, les anciens bains-douches, les trompes-l’oeil…autant de traces de l’évolution du coeur de la commune.

Arènes de Doué-la Fontaine rue des Arènes – Doué-la-Fontaine – 49700 Doué-en-Anjou 49700 Doué-la-Fontaine Maine-et-Loire Pays de la Loire 02.41.59.71.29 copie d’Arènes antiques réalisées au 16ème siècle à partir d’une carrière à ciel ouvert du 15ème parking voitures à proximité, rue Léquippé et rue des Perrières

le conseil municipal jeune de Doué-en-Anjou propose une visite commentée du quartier des Arènes, de la rue et de ses belles demeures de rosiéristes, le champ de foire doté de 5 à 6 hôtels

©commune de Doué-en-Anjou