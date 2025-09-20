Visites commentées du Théâtre Molière Théâtre Molière – Sète, scène nationale archipel de Thau Sète

Gratuit. Réservation obligatoire par mail. Places limitées.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T11:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T15:00:00

Cette visite guidée permet de découvrir l’histoire du Théâtre Molière, son architecture, sa fonction au cœur de la vie culturelle de Sète, ainsi que de nombreuses anecdotes qui jalonnent son histoire.

Un parcours passionnant pour mieux comprendre ce lieu emblématique, véritable écrin patrimonial et artistique.

Théâtre Molière – Sète, scène nationale archipel de Thau 23 avenue Victor Hugo, 34200 Sète Sète 34200 Hérault Occitanie 04 67 74 02 02 https://tmsete.com/ reservation@tmsete.com Scène nationale de Sète et du Bassin de Thau.

©Hanna Louqaïs