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AGENDA · Cauvigny

visites commentées, Église, Cauvigny

dimanche 20 septembre 2026 · Église · Cauvigny

visites commentées, Église, Cauvigny

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Église
Adresse
Cauvigny, 60730 Cauvigny, France
Ville
60730 Cauvigny
Département
Oise

visites commentées Dimanche 20 septembre, 10h00, 14h00 Église Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Ouvertures conjointes des églises de Cauvigny et d’Ully Saint-Georges (et contigue à l’église, la grange aux dîmes), distantes de 3.5 km.
Elles ont été construites au 11eme siècle, puis ont été agrandies jusqu’au 16eme siècle. Toutes 2 sont ainsi le résultat de nombreuses modifications.

Église Cauvigny, 60730 Cauvigny, France Cauvigny 60730 Oise Hauts-de-France
Ouvertures conjointes des églises de Cauvigny et d’Ully Saint-Georges (et contigue à l’église, la grange aux dîmes), distantes de 3.5 km.

©Philippe Laden