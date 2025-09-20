Visites commentées Église Saint-Jean-Baptiste Baillou

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T16:00:00

Fin : 2025-09-21T16:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Visite organisée d’une heure donnant des informations sur l’histoire de l’église, description détaillée du portail. Parcours à l’intérieur de l’église pour décrire certains vitraux, le mobilier, le tableau de l’école espagnole du XVIIe siècle Saint François Borgia refusant l’épiscopat. Plonger au coeur du conflit entre l’église et la république au XIXe siècle.

Église Saint-Jean-Baptiste Le Bourg, 41170 Baillou Baillou 41170 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire 02 54 80 81 23 Église de style gothique flamboyant et Renaissance, vitraux du XVe siècle, retable en pierre peinte XVIIe siècle, poutres sculptées et voute polychrome en bois. Édifice inscrit au titre des monuments historiques. En voiture, parking de la mairie

François-Xavier Jacquin