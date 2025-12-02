Visites commentées en famille Le MAAOA en musique Centre de la Vieille Charité Marseille 2e Arrondissement

Visites commentées en famille Le MAAOA en musique

Samedi 3 janvier 2026 de 10h à 12h. Centre de la Vieille Charité 2 Rue de la Charité Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-03 10:00:00

fin : 2026-01-03 12:00:00

Date(s) :

2026-01-03

Rendez-vous au Musée d’Arts Africains, Océaniens et Amérindiens (MAAOA) pour une visite commentée en famille.Enfants

Embarquez pour un voyage musical au sein des collections du MAAOA et découvrez la vie dansée et chantée des objets.



• À partir de 4 ans Présence d’un adulte accompagnateur requise

• Durée 2h

• Sur réservation maaoa@marseille.fr .

Centre de la Vieille Charité 2 Rue de la Charité Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Join us at the Musée d’Arts Africains, Océaniens et Amérindiens (MAAOA) for a guided family tour.

