Visites commentées, exposition et spectacle de magie Château de la Garenne Argentonnay

Gratuit.

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Un programme éclectique vous attend autour du Patrimoine Architectural, Historique, des Métiers d’Arts, de la Nature et de la Magie.

Visites commentées à la demande,

Promenade libre dans le parc.

Exposition d’artisans métiers d’art et démonstrations de leur savoir-faire.

Dimanche : Spectacle de magie « Pierre et Jeanne en 1900 » avec le magicien Mehdi Ouazzani.

Château de la Garenne La garenne, 79290 Val en Vignes Argentonnay 79150 Ulcot Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine L’histoire du château de La Garenne est peu connue.

On sait que cette seigneurie était à la fin du XVIe siècle la propriété de la famille Villeneuve Laspoix, qu’elle passa par la suite entre les mains de Jean de Liniers, puis à Jacques Rougier en 1602. Dix ans plus tard, la Garenne appartenait à René de Gausserant. À la fin du XVIIe siècle, Jacques Herbert, chevalier, seigneur de Bellefonds, la Garenne et Mibertin, demeurait en sa maison noble de la Garenne. Au milieu du siècle suivant, le domaine était possédé par Louis de Vieilban de la Porte. Après la Révolution, la Garenne était toujours aux mains de cette famille représentée par Henry Alcibiade de Vieilban qui y mourut en 1876.

Le logis est une construction rectangulaire qui se dresse au fond de la cour carrée sur laquelle s’appuient les dépendances placées en retour d’équerre, formant ainsi la cour d’honneur. L’aile gauche côté Nord abrite une chapelle dédiée à Notre-Dame du Rosaire et à Saint-Dominique. L’aile sud abrite un four à pain, un four à pâtisserie et le pigeonnier.

Cet ensemble est entouré de douves en eau toute l’année et d’un parc aux arbres centenaires. À l’origine, l’ensemble du bâti devait être entouré de 4 tours, deux d’entre elles actuellement en partie arasées sont encore visibles et présentent la particularité d’être en forme en éperon. Prendre la grande allée sur la D31 entre Cersay et Argenton Les vallées. Coordonnées GPS : 47.027151,-0.38048. Adresse : 3 lieu dit la garenne 79290 Val en Vignes.

