Visites commentées « Gérôme et l’orientalisme » Musée Gérôme Vesoul

Visites commentées « Gérôme et l’orientalisme » Musée Gérôme Vesoul lundi 18 août 2025.

Visites commentées « Gérôme et l’orientalisme »

Musée Gérôme 1 Rue des Ursulines Vesoul Haute-Saône

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-18 10:30:00

fin : 2025-08-21

Date(s) :

2025-08-18 2025-08-21 2025-08-28

Quelques clés pour comprendre l’influence de Gérôme dans la seconde moitié du XIXe siècle et introduire la découverte des collections de l’artiste présentées au musée de Vesoul. .

Musée Gérôme 1 Rue des Ursulines Vesoul 70000 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 84 76 51 54 musse.vesoul@vesoul.fr

English : Visites commentées « Gérôme et l’orientalisme »

German : Visites commentées « Gérôme et l’orientalisme »

Italiano :

Espanol :

L’événement Visites commentées « Gérôme et l’orientalisme » Vesoul a été mis à jour le 2025-06-27 par MAISON DU TOURISME DE VESOUL