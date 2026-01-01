Visites commentées Immigration et colonisation à l’époque contemporaine Centre Bourse Marseille 1er Arrondissement

Visites commentées Immigration et colonisation à l’époque contemporaine

Samedi 31 janvier 2026 de 14h30 à 16h. Centre Bourse 2 rue Henri Barbusse Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

Début : 2026-01-31 14:30:00

fin : 2026-01-31 16:00:00

2026-01-31

Visites commentées au Musée d’Histoire de Marseille.

À travers les collections contemporaines du Musée d’Histoire, retracez l’histoire des migrations et de la colonisation à Marseille, de la moitié du XIXe siècle aux guerres de décolonisation. Entre port industriel, port colonial et carrefour migratoire, découvrez le profil des nouveaux habitants marseillais, leurs apports culturels et les préjugés dont ils font l’objet.



• Tout public

• Durée 1h30

• Sans réservation .

Centre Bourse 2 rue Henri Barbusse Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Guided tours of the Musée d’Histoire de Marseille.

