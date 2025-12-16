Visites commentées Infiniment bleu en LSF Château Borély Marseille 8e Arrondissement

Visites commentées Infiniment bleu en LSF

Samedi 14 février 2026 de 14h à 15h. Château Borély 132 Avenue Clot-Bey Marseille 8e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Début : 2026-02-14 14:00:00

fin : 2026-02-14 15:00:00

2026-02-14

Visite commentée en LSF de l’exposition Infiniment bleu au Musée Borély Musée des Arts décoratifs, de la Faïence et de la Mode.

Découverte du parcours Infiniment bleu en langue des signes françase (LSF) personnes sourdes et malentendantes.



• Tout public, à partir de 12 ans

• Durée 1h

• Sur réservation, par courriel chateau-borely-musee@marseille.fr, dans la limite des places disponibles .

Château Borély 132 Avenue Clot-Bey Marseille 8e Arrondissement 13008 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Guided tour of the Infiniment bleu exhibition at the Musée Borély Musée des Arts décoratifs, de la Faïence et de la Mode.

