Visites commentées Infiniment bleu Château Borély Marseille 8e Arrondissement

Visites commentées Infiniment bleu

Du 07/01 au 11/02/2026 le mercredi et samedi.

Tous les samedis à 15h et les mercredis à 11h (sauf 18 et 25 février)

Hors vacances scolaires.

Du 04/03 au 28/03/2026 le mercredi et samedi.

Tous les samedis à 15h et les mercredis à 11h (sauf 18 et 25 février)

Hors vacances scolaires. Château Borély 132 Avenue Clot-Bey Marseille 8e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Début : Samedi 2026-01-07

fin : 2026-02-11

Visites commentées de l’exposition Infiniment bleu au Musée Borély Musée des Arts décoratifs, de la Faïence et de la Mode.

Découverte du parcours Infiniment bleu .



• Tout public, à partir de 12 ans

• Durée 1h

• Sans réservation, dans la limite des places disponibles .

Château Borély 132 Avenue Clot-Bey Marseille 8e Arrondissement 13008 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Guided tours of the Infinitely Blue exhibition at the Musée Borély Musée des Arts décoratifs, de la Faïence et de la Mode.

