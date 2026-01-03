Visites commentées Infiniment bleu Château Borély Marseille 8e Arrondissement
Visites commentées Infiniment bleu
Du 07/01 au 11/02/2026 le mercredi et samedi.
Tous les samedis à 15h et les mercredis à 11h (sauf 18 et 25 février)
Hors vacances scolaires.
Du 04/03 au 28/03/2026 le mercredi et samedi.
Hors vacances scolaires.
Visites commentées de l’exposition Infiniment bleu au Musée Borély Musée des Arts décoratifs, de la Faïence et de la Mode.
Découverte du parcours Infiniment bleu .
• Tout public, à partir de 12 ans
• Durée 1h
• Sans réservation, dans la limite des places disponibles .
Château Borély 132 Avenue Clot-Bey Marseille 8e Arrondissement 13008 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
English :
Guided tours of the Infinitely Blue exhibition at the Musée Borély Musée des Arts décoratifs, de la Faïence et de la Mode.
