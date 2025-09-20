Visites commentées : Le baroque ? Cen qu’es aquo ? Musée du Palais Lascaris Nice

Max : 25 personnes, à partir de 8 ans.

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T11:00:00

Fin : 2025-09-21T11:00:00 – 2025-09-21T12:00:00

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, plongez au cœur du XVIIe siècle en découvrant le Palais Lascaris, joyau baroque niché dans les ruelles du Vieux-Nice. Ancienne demeure de la puissante famille des comtes Lascaris-Castellar, ce palais d’exception vous ouvre ses portes pour des visites guidées inédites. Fresques somptueuses, escalier monumental, salons d’apparat : laissez-vous conter l’histoire fascinante de cette illustre lignée et de la vie quotidienne dans un palais aristocratique du baroque niçois.Samedi et dimanche (env. 45 mins) : 10h00, 11h15

Musée du Palais Lascaris 15 Rue Droite, 06300 Nice, France Nice 06300 Vieux Nice Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d'Azur 0493627240 https://www.nice.fr/fr/culture/musees-et-galeries/palais-lascaris-le-palais

