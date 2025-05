Visites commentées « Mémoires d’Albâtre » – Paluel, 18 mai 2025 16:30, Paluel.

Seine-Maritime

Visites commentées « Mémoires d’Albâtre » Le pont rouge Paluel Seine-Maritime

Début : 2025-05-18 16:30:00

fin : 2025-05-18 18:30:00

2025-05-18

Au départ du Pont Rouge sur le front de mer de Veulettes sur Mer/ Paluel, un sentier de découverte d’environ 1 km serpente la falaise entre différents bunkers visibles au détour d’anciennes tranchées partiellement reconstituées.

Quatre espaces de découverte ont été aménagés en espaces d’interprétation dans ou autour de casemates réhabilitées, vous permettant de découvrir

– La richesse écologique du site et la gestion du patrimoine naturel (en cours)

– L’Histoire du point d’appui allemand

– Le mur de l’Atlantique et le vécu de l’occupation allemande sur le territoire communautaire

– L’Espace du Souvenir.

Gratuit Rendez-vous face à l’auberge du Pont Rouge.

Le pont rouge

Paluel 76450 Seine-Maritime Normandie +33 6 76 28 92 11

English : Visites commentées « Mémoires d’Albâtre »

Starting from the Pont Rouge on the Veulettes sur Mer/Paluel seafront, a 1 km discovery trail winds its way along the cliff face between various bunkers that can be seen in the partially reconstructed old trenches.

Four interpretation areas have been set up in or around the rehabilitated bunkers, enabling you to discover

– The site’s ecological wealth and natural heritage management (in progress)

– The history of the German strongpoint

– The Atlantic Wall and the German occupation of the community

– L’Espace du Souvenir.

Free Meet opposite the Pont Rouge inn.

German :

Von der Pont Rouge an der Strandpromenade von Veulettes sur Mer/ Paluel aus schlängelt sich ein etwa 1 km langer Entdeckungspfad durch die Klippen zwischen verschiedenen Bunkern, die an den alten, teilweise rekonstruierten Schützengräben zu sehen sind.

Vier Entdeckungsräume wurden in oder um die rehabilitierten Kasematten als Interpretationsräume eingerichtet, in denen Sie Folgendes entdecken können:

– Der ökologische Reichtum der Stätte und die Verwaltung des Naturerbes (in Arbeit)

– Die Geschichte des deutschen Stützpunkts

– Der Atlantikwall und die Erlebnisse der deutschen Besatzung auf dem Gebiet der Gemeinschaft

– Der Raum der Erinnerung (Espace du Souvenir).

Kostenlos Treffpunkt gegenüber der Auberge du Pont Rouge.

Italiano :

Partendo dal Pont Rouge, sul lungomare di Veulettes sur Mer/Paluel, un sentiero di scoperta di 1 km si snoda lungo la parete rocciosa tra una serie di bunker visibili nelle vecchie trincee parzialmente ricostruite.

All’interno o intorno ai bunker riabilitati sono state allestite quattro aree di interpretazione che permettono di scoprire:

– La ricchezza ecologica del sito e la gestione del suo patrimonio naturale (in corso)

– La storia del punto di forza tedesco

– Il Vallo Atlantico e l’esperienza dell’occupazione tedesca del territorio comunitario

– Lo spazio della memoria.

Gratuito Incontro di fronte alla locanda Pont Rouge.

Espanol :

Partiendo del Pont Rouge, en el paseo marítimo de Veulettes sur Mer/Paluel, un sendero de descubrimiento de 1 km serpentea a lo largo de la pared del acantilado entre varios búnkeres que pueden verse en las antiguas trincheras parcialmente reconstruidas.

Se han instalado cuatro áreas de interpretación en los búnkeres rehabilitados o en torno a ellos, que le permitirán descubrir

– La riqueza ecológica del lugar y la gestión de su patrimonio natural (en curso)

– La historia del fortín alemán

– El Muro Atlántico y la experiencia de la ocupación alemana del territorio comunitario

– El Espacio del Recuerdo.

Gratuito Reunión frente a la posada Pont Rouge.

