Visites commentées Mémoires d’Albâtre

Le pont rouge Paluel Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-12 14:30:00

fin : 2026-04-12 16:30:00

Date(s) :

2026-04-12

Au départ du Pont Rouge sur le front de mer de Veulettes sur Mer/ Paluel, un sentier de découverte d’environ 1 km serpente la falaise entre différents bunkers visibles au détour d’anciennes tranchées partiellement reconstituées.

Quatre espaces de découverte ont été aménagés en espaces d’interprétation dans ou autour de casemates réhabilitées, vous permettant de découvrir

– La richesse écologique du site et la gestion du patrimoine naturel (en cours)

– L’Histoire du point d’appui allemand

– Le mur de l’Atlantique et le vécu de l’occupation allemande sur le territoire communautaire

– L’Espace du Souvenir.

L’association Bunker Arche o vous propose des visites guidées d’un site authentique de l’atlantikall restauré et animé par des passionnés.

Dates 12 avril 17 mai 13 et 14 juin 19 juillet 16 août 19 et 20 septembre 18 octobre

Départs à 14h30 et 16h30, RDV au pont rouge. Durée environ 2h .

Le pont rouge Paluel 76450 Seine-Maritime Normandie +33 6 76 28 92 11

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Visites commentées Mémoires d’Albâtre

L’événement Visites commentées Mémoires d’Albâtre Paluel a été mis à jour le 2026-03-27 par Office de tourisme de la Côte d’Albâtre