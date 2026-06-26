Lunel

VISITES COMMENTÉES MUSÉE MÉDARD

71 Place Martyrs de la Résistance Lunel Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04

fin : 2026-07-25

Date(s) :

2026-07-04 2026-07-11 2026-07-18 2026-07-25

Samedis 4, 11, 18 et 25 juillet 2026

Nos médiatrices vous invitent à une visite guidée de l’exposition, entre trésors de bibliophiles et récits d’aventures. Au musée Médard, partez pour un voyage à travers les récits, cartes et gravures qui ont façonné notre imaginaire du monde. Au fil des siècles, découvrez comment les livres anciens ont accompagné explorateurs, savants et rêveurs dans leur quête de nouveaux horizons. .

71 Place Martyrs de la Résistance Lunel 34400 Hérault Occitanie +33 4 67 87 83 95 museemedard@ville-lunel.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : VISITES COMMENTÉES MUSÉE MÉDARD

Saturdays, July 4, 11, 18, and 25, 2026

L’événement VISITES COMMENTÉES MUSÉE MÉDARD Lunel a été mis à jour le 2026-06-26 par 34 OT PAYS DE LUNEL