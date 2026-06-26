VISITES COMMENTÉES MUSÉE MÉDARD Lunel
VISITES COMMENTÉES MUSÉE MÉDARD Lunel samedi 4 juillet 2026.
Lunel
VISITES COMMENTÉES MUSÉE MÉDARD
71 Place Martyrs de la Résistance Lunel Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04
fin : 2026-07-25
Date(s) :
2026-07-04 2026-07-11 2026-07-18 2026-07-25
Samedis 4, 11, 18 et 25 juillet 2026
Nos médiatrices vous invitent à une visite guidée de l’exposition, entre trésors de bibliophiles et récits d’aventures. Au musée Médard, partez pour un voyage à travers les récits, cartes et gravures qui ont façonné notre imaginaire du monde. Au fil des siècles, découvrez comment les livres anciens ont accompagné explorateurs, savants et rêveurs dans leur quête de nouveaux horizons. .
71 Place Martyrs de la Résistance Lunel 34400 Hérault Occitanie +33 4 67 87 83 95 museemedard@ville-lunel.fr
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English : VISITES COMMENTÉES MUSÉE MÉDARD
Saturdays, July 4, 11, 18, and 25, 2026
L’événement VISITES COMMENTÉES MUSÉE MÉDARD Lunel a été mis à jour le 2026-06-26 par 34 OT PAYS DE LUNEL
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