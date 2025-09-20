Visites commentées par les membres de l’association « Les Aféciouna » supporters passionnés du club Stade Amédée-Domenech Brive-la-Gaillarde

Visites commentées par les membres de l’association « Les Aféciouna » supporters passionnés du club 20 et 21 septembre Stade Amédée-Domenech Corrèze

Gratuit. Réservation obligatoire. 30 personnes maximum par groupe.

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T11:00:00

Fin : 2025-09-21T15:30:00 – 2025-09-21T16:30:00

Visites guidées du stade: rappel historique, tribunes (avec vue générale sur le site), vestiaires, salle presse, Salon du Président, local arbitre vidéo, loge et suite de la tribune Nord.

La boutique du CAB sera exceptionnellement ouverte samedi 20 septembre de 9h30 à 13h et de 13h45 à 18h30 et le dimanche 21 septembre de 9h30 à 13h et de 13h45 à 17h.

Stade Amédée-Domenech 116 avenue du 11 novembre 1918, 19100 Brive-la-Gaillarde Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine 05 55 18 17 94 [{« type »: « phone », « value »: « 0555181794 »}] Le stade Amédée-Domenech est un stade de rugby à XV situé à Brive-la-Gaillarde. Il est le stade de résidence du Club athlétique Brive Corrèze Limousin et peut également accueillir des rencontres de football du club local, l’ESA Brive.

