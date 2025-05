Visites commentées | PEINTURES Un regard étendu sur la nature – Rue des Anciens Combattants Argentan, 14 juin 2025 17:00, Argentan.

Orne

Visites commentées | PEINTURES Un regard étendu sur la nature Rue des Anciens Combattants La Chapelle Saint-Nicolas Argentan Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-14 17:00:00

fin : 2025-06-14

Date(s) :

2025-06-14

L’oeuvre picturale d’Olivier Zimny se caractérise par une utilisation innovante de la couleur noire, inspirée par le maître de l’outrenoir, Pierre Soulages. L’exposition Peintures, un regard étendu sur la nature présentée à Argentan révèle ce travail où la lumière joue un rôle central, transformant les surfaces et les volumes en fonction de l’incidence lumineuse et de la position du spectateur. Les couleurs irisées et les formes organiques présentes dans ces peintures reflètent une nature en constante évolution. L’évolution de son style est marquée par une exploration profonde de la lumière et de la couleur noire, influencée par ses études et ses expériences personnelles.

Rue des Anciens Combattants La Chapelle Saint-Nicolas

Argentan 61200 Orne Normandie +33 6 43 31 49 31 chapelle@argentan.fr

English : Visites commentées | PEINTURES Un regard étendu sur la nature

Olivier Zimny?s pictorial work is characterized by an innovative use of the color black, inspired by the master of outrenoir, Pierre Soulages. The exhibition « Peintures, un regard étendu sur la nature » presented at Argentan reveals this work in which light plays a central role, transforming surfaces and volumes according to the incidence of light and the position of the viewer. The iridescent colors and organic forms present in these paintings reflect nature in constant evolution. The evolution of his style is marked by a profound exploration of light and black color, influenced by his studies and personal experiences.

German :

Olivier Zimnys malerisches Werk zeichnet sich durch eine innovative Verwendung der Farbe Schwarz aus, die vom Meister des Outrenoirs, Pierre Soulages, inspiriert ist. Die in Argentan gezeigte Ausstellung « Peintures, un regard étendu sur la nature » enthüllt diese Arbeit, in der das Licht eine zentrale Rolle spielt und die Oberflächen und Volumen je nach Lichteinfall und Position des Betrachters verändert. Die irisierenden Farben und organischen Formen in diesen Bildern spiegeln die sich ständig verändernde Natur wider. Die Entwicklung seines Stils ist von einer tiefen Erforschung des Lichts und der Farbe Schwarz geprägt, die durch seine Studien und persönlichen Erfahrungen beeinflusst wurde.

Italiano :

L’opera pittorica di Olivier Zimny è caratterizzata da un uso innovativo del colore nero, ispirato al maestro dell’outrenoir Pierre Soulages. La mostra « Peintures, un regard étendu sur la nature » allestita ad Argentan rivela un corpus di opere in cui la luce gioca un ruolo centrale, trasformando superfici e volumi in base all’incidenza della luce e alla posizione dello spettatore. I colori cangianti e le forme organiche presenti in questi dipinti riflettono una natura in costante evoluzione. L’evoluzione del suo stile è segnata da una profonda esplorazione della luce e del colore nero, influenzata dai suoi studi e dalle sue esperienze personali.

Espanol :

La obra pictórica de Olivier Zimny se caracteriza por un uso innovador del color negro, inspirado en el maestro del outrenoir, Pierre Soulages. La exposición « Peintures, un regard étendu sur la nature » en Argentan revela un conjunto de obras en las que la luz desempeña un papel central, transformando superficies y volúmenes según la incidencia de la luz y la posición del espectador. Los colores irisados y las formas orgánicas presentes en estos cuadros reflejan una naturaleza en constante evolución. La evolución de su estilo está marcada por una profunda exploración de la luz y el color negro, influida por sus estudios y experiencias personales.

