Visites commentées pour enfants « L’Esprit du trait. Une collection privée de dessins en Provence » 

Mercredi 9 juillet 2025 à partir de 10h.

Mercredi 23 juillet 2025 à partir de 10h.

Mercredi 6 août 2025 à partir de 10h.

Samedi 6 septembre 2025 à partir de 10h. Musée des Beaux-Arts (MBA) Aile gauche Marseille 4e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Le musée des Beaux-Arts propose la visite commentée autour de son exposition « »L’Esprit du trait. Une collection privée de dessins en Provence » pour le jeune public.Enfants

Visite de l’exposition « L’Esprit du trait. Une collection privée de dessins en Provence ».



• Public enfants à partir de 7 ans

• Durée 1h30

• Gratuit, dans le cadre de l’Été Marseillais

• Réservation obligatoire au 04 91 14 59 30/35 .

Musée des Beaux-Arts (MBA) Aile gauche Marseille 4e Arrondissement 13004 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 14 59 30 musee-beauxarts@marseille.fr

English :

The Musée des Beaux-Arts offers a guided tour of its exhibition « L?Esprit du trait. A private collection of drawings in Provence » for young visitors.

German :

Das Musée des Beaux-Arts bietet eine kommentierte Führung rund um seine Ausstellung « »L’Esprit du trait. Eine private Sammlung von Zeichnungen in der Provence » für ein junges Publikum an.

Italiano :

Il Musée des Beaux-Arts propone una visita guidata alla mostra « L’Esprit du trait. Una collezione privata di disegni in Provenza » per i giovani visitatori.

Espanol :

El Museo de Bellas Artes ofrece una visita guiada a su exposición « L’Esprit du trait. Una colección privada de dibujos en Provenza » para los jóvenes visitantes.

