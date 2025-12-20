Visites commentées thématiques livres d’artistes Musée d’Art Contemporain de Marseille [mac] Marseille 8e Arrondissement
Visites commentées thématiques livres d’artistes
Samedi 17 janvier 2026 à partir de 15h.
Samedi 21 février 2026.
En famille à 14h et tout public à 15h.
Samedi 7 mars 2026 à partir de 15h. Musée d’Art Contemporain de Marseille [mac] 69 Avenue d’Haïfa Marseille 8e Arrondissement Bouches-du-Rhône
Début : 2026-01-17
fin : 2026-02-21
2026-01-17 2026-02-21 2026-03-07
Le Musée d’Art Contemporain [mac] vous donne rendez-vous pour une visite commentée thématique.Enfants
Un samedi par mois, l’équipe d’accueil des publics propose une visite commentée qui présente des livres d’artistes en écho à des œuvres de la collection. Entre les salles du musée et le centre de documentation du [mac], cette présentation est l’occasion d’un dialogue entres des formes différentes de pratiques artistiques, d’Ali Cherri à Daniel Buren.
• À partir de 6 ans
• Sans réservation dans la limite des places disponibles .
Musée d’Art Contemporain de Marseille [mac] 69 Avenue d’Haïfa Marseille 8e Arrondissement 13008 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 13 94 83 49 macpublics@marseille.fr
English :
The Musée d’Art Contemporain [mac] invites you to a themed guided tour.
L’événement Visites commentées thématiques livres d’artistes Marseille 8e Arrondissement a été mis à jour le 2025-12-18 par Ville de Marseille