Visites commentées thématiques livres d’artistes Musée d’Art Contemporain de Marseille [mac] Marseille 8e Arrondissement

Visites commentées thématiques livres d’artistes

Samedi 17 janvier 2026 à partir de 15h.

Samedi 21 février 2026.

En famille à 14h et tout public à 15h.

Samedi 7 mars 2026 à partir de 15h. Musée d’Art Contemporain de Marseille [mac] 69 Avenue d’Haïfa Marseille 8e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Début : 2026-01-17

fin : 2026-02-21

Date(s) :

2026-01-17 2026-02-21 2026-03-07

Le Musée d’Art Contemporain [mac] vous donne rendez-vous pour une visite commentée thématique.Enfants

Un samedi par mois, l’équipe d’accueil des publics propose une visite commentée qui présente des livres d’artistes en écho à des œuvres de la collection. Entre les salles du musée et le centre de documentation du [mac], cette présentation est l’occasion d’un dialogue entres des formes différentes de pratiques artistiques, d’Ali Cherri à Daniel Buren.



• À partir de 6 ans

• Sans réservation dans la limite des places disponibles .

Musée d’Art Contemporain de Marseille [mac] 69 Avenue d’Haïfa Marseille 8e Arrondissement 13008 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 13 94 83 49 macpublics@marseille.fr

English :

The Musée d’Art Contemporain [mac] invites you to a themed guided tour.

