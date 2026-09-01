VISITES COMMENTÉES « UNE NATURE PEUT EN CACHER UNE AUTRE » / JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE Le Radar – espace d’art actuel Bayeux
samedi 19 septembre 2026 · Le Radar - espace d'art actuel · Bayeux
Informations pratiques
Bayeux
VISITES COMMENTÉES « UNE NATURE PEUT EN CACHER UNE AUTRE » / JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE
Le Radar – espace d’art actuel 24 rue des cuisiniers Bayeux Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 17:00:00
fin : 2026-09-19 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20
Laissez-vous embarquer au coeur de Natures diverses, en compagnie d’une médiatrice. Ce moment privilégié sera l’occasion de découvrir plus en détail la diversité des oeuvres uniques et imprimées réunies au sein de l’exposition.
Laissez-vous embarquer au coeur de Natures diverses, en compagnie d’une médiatrice. Ce moment privilégié sera l’occasion de découvrir plus en détail la diversité des oeuvres uniques et imprimées réunies au sein de l’exposition. .
Le Radar – espace d’art actuel 24 rue des cuisiniers Bayeux 14400 Calvados Normandie +33 7 49 44 77 19 coordination@le-radar.fr
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English : VISITES COMMENTÉES « UNE NATURE PEUT EN CACHER UNE AUTRE » / JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE
Let yourself be whisked away to the heart of ‘Natures diverses’, in the company of a guide. This special experience will give you the chance to explore in greater detail the diversity of the unique and printed works brought together in the exhibition.
L’événement VISITES COMMENTÉES « UNE NATURE PEUT EN CACHER UNE AUTRE » / JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE Bayeux a été mis à jour le 2026-09-10 par OT Bayeux Intercom
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