Visites commentés d’Evaux-les-Bains

Place Serge Cléret Évaux-les-Bains Creuse

Tarif : – – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-07

fin : 2026-04-07

Date(s) :

2026-04-07 2026-04-28 2026-05-19 2026-06-09 2026-06-30 2026-07-28 2026-08-18 2026-09-08 2026-09-29 2026-10-20

Partez à la découverte de la cité thermale et de son histoire. .

Place Serge Cléret Évaux-les-Bains 23110 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 65 50 90

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English : Visites commentés d’Evaux-les-Bains

L’événement Visites commentés d’Evaux-les-Bains Évaux-les-Bains a été mis à jour le 2026-03-23 par Creuse Confluence Tourisme