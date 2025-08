Visites Concert Cinéma Plein Air au site archéologique BRIGA Route de Beaumont Eu

Route de Beaumont BRIGA Site archéologique du Bois l’Abbé Eu Seine-Maritime

Réservez votre 16 août pour la cinquième édition du ciné plein air de Briga, organisée par la ville d’Eu.

Au programme sur la journée

– 3 visites avec des départs à 10h, 14h et une spéciale enfant à 17h (tarifs 6€ pour les plus de 14 ans, 3€ pour les enfants et gratuit pour les enfants de moins de 6 ans).

– 15h-18h Découverte des jeux antiques pour les enfants.

– 19h concert des Brailleurs de Tubes Populaires avec comme slogan Vous avez un air en tête BTP ? On vous l’interprète ;

Buvette (Fédération des Archéologues du Talou et des Régions Avoisinantes) et restauration sur place (Food truck Au Petit Lapin).

– 21h Ciné plein air avec la diffusion du film d’animation « Le peuple Loup » en partenariat avec le Festival du Film d’Animation des Villes Soeurs . .

Route de Beaumont BRIGA Site archéologique du Bois l’Abbé Eu 76260 Seine-Maritime Normandie +33 9 63 43 26 81 archeo@ville-eu.fr

