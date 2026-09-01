Visites conférences au Château de La Tourlandry Château de la Tourlandry Chemillé-en-Anjou

Informations pratiques

Chemillé-en-Anjou

Visites conférences au Château de La Tourlandry

Château de la Tourlandry Allée de Maillé Chemillé-en-Anjou Maine-et-Loire

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 15:00:00

fin : 2027-05-16 16:30:00

Date(s) :

2026-09-20 2026-10-04 2026-10-18 2026-11-01 2026-11-15 2026-12-06 2026-12-20 2027-01-03 2027-01-17 2027-02-07 2027-02-21 2027-03-07 2027-03-21 2027-04-04 2027-04-18 2027-05-02 2027-05-16 2027-06-06 2027-06-20 2027-07-02

Plongez au cœur du Second Empire le temps d’une visite captive au Château de la Tourlandry, entre histoire, sciences et décors restaurés.

Le Château de la Tourlandry vous invite à vivre une expérience culturelle et sensorielle lors d’une visite-conférence lauréate en 2021, intitulée « L’Histoire Choisie des Sciences et Techniques du XIXᵉ siècle ». Bien au-delà d’une simple découverte architecturale, ce véritable voyage dans le temps retrace l’histoire du site depuis le Haut Moyen Âge jusqu’au Second Empire, époque marquée par les séjours de Napoléon III et l’émergence de la modernité.

Entouré de 3 hectares de parc et jardins, le domaine se dévoile à travers ses projets actuels tout en faisant la part belle au monde végétal. À l’intérieur, les salons minutieusement restaurés respectent les codes décoratifs du XIXᵉ siècle. Chaque espace illustre un thème scientifique ou technique majeur de la révolution industrielle, comme l’urbanisme, la mécanique, l’électricité ou les grandes explorations.

Au fil de ce parcours d’environ 1h30, des figures visionnaires telles que Napoléon III, Jules Verne, Mathilde Bonaparte ou Étienne Lenoir reprennent vie. Entre anecdotes, innovations et récits captivants, cette immersion permet de comprendre toute la curiosité et l’audace d’une époque flamboyante. .

Château de la Tourlandry Allée de Maillé Chemillé-en-Anjou 49120 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 49 56 80 13 culture.loisirs@chateaudelatourlandry.fr

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English :

Step back in time to the heart of the Second Empire during a captivating tour of the Château de la Tourlandry, where history, science, and restored interiors come together.

L’événement Visites conférences au Château de La Tourlandry Chemillé-en-Anjou a été mis à jour le 2026-09-10 par Pôle Tourisme ôsezMauges