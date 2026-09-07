Visites conférences sur l’exposition « Hérisson, peindre le château 1870-1970 », Musée de Hérisson, Hérisson
samedi 19 septembre 2026 · Musée de Hérisson · Hérisson
Informations pratiques
Visites conférences sur l’exposition « Hérisson, peindre le château 1870-1970 » 19 et 20 septembre Musée de Hérisson Allier
Limité à 25 personnes
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Le commissaire de l’exposition Hérisson : Peindre le château 1870-1870, Jean-Marie Chauvin expert en peinture du XIXème siècle, proposera trois visites conférences exceptionnelles dans le Musée d’Hérisson et dans la mairie d’Hérisson où se trouvent deux oeuvres remarquables représentant le château. Les vistes sont programmées à 14h30 et 16h le samedi et 15h le dimanche.
Musée de Hérisson Place Joseph Lesage, 03190 Hérisson Hérisson 03190 Allier Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « phone », « value »: « 06 10 88 32 44 »}]
Le commissaire de l’exposition Hérisson : Peindre le château 1870-1870, Jean-Marie Chauvin expert en peinture du XIXème siècle, proposera trois visites conférences exceptionnelles dans le Musée et la…
©Ministère de la Culture
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