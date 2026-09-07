Visites conférences sur l’exposition « Hérisson, peindre le château 1870-1970 », Musée de Hérisson, Hérisson

Informations pratiques

Visites conférences sur l’exposition « Hérisson, peindre le château 1870-1970 » 19 et 20 septembre Musée de Hérisson Allier

Limité à 25 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Le commissaire de l’exposition Hérisson : Peindre le château 1870-1870, Jean-Marie Chauvin expert en peinture du XIXème siècle, proposera trois visites conférences exceptionnelles dans le Musée d’Hérisson et dans la mairie d’Hérisson où se trouvent deux oeuvres remarquables représentant le château. Les vistes sont programmées à 14h30 et 16h le samedi et 15h le dimanche.

Musée de Hérisson Place Joseph Lesage, 03190 Hérisson Hérisson 03190 Allier Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « phone », « value »: « 06 10 88 32 44 »}]

Le commissaire de l’exposition Hérisson : Peindre le château 1870-1870, Jean-Marie Chauvin expert en peinture du XIXème siècle, proposera trois visites conférences exceptionnelles dans le Musée et la…

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