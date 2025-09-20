Visites contées autour de la chapelle Saint Germain Chapelle Saint-Germain / Elven Elven

Visites contées autour de la chapelle Saint Germain 20 et 21 septembre Chapelle Saint-Germain / Elven Morbihan

Ouverture en continu de la chapelle, de 9h à 18h / 2 visites contées au départ de la Chapelle (15h et 17h).

Début : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T09:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

L’association « Sauvegarde de Saint Germain » et le conteur Antoine Peralta vous proposent de découvrir autrement la chapelle Saint Germain.

Le dimanche 21 septembre : 2 visites contées au départ de la Chapelle (15h et 17h) sur un circuit passant par la fontaine « de la pleumée » et ensuite par « l’Allée couverte de la Loge au Loup ».

Chapelle Saint-Germain / Elven Saint-Germain, 56250 Elven Elven 56250 Morbihan Bretagne https://www.elven.bzh/patrimoine-religieux/

F. Le Divenah