Visites contées de l’exposition avec Sophie Barron Bourges
Visites contées de l’exposition avec Sophie Barron Bourges mardi 26 août 2025.
Visites contées de l’exposition avec Sophie Barron
Bourges Cher
Début : 2025-08-26
fin : 2025-08-26
2025-08-26
Venez vivre une aventure magique lors des visites contées de l’exposition avec Sophie Barron, spécialement conçues pour les enfants à partir de 5 ans (accompagnés de leurs parents).
Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 57 82 45
English :
Come and experience a magical adventure during Sophie Barron’s guided tours of the exhibition, specially designed for children aged 5 and over (accompanied by their parents).
German :
Erleben Sie ein magisches Abenteuer bei den Märchenführungen durch die Ausstellung mit Sophie Barron, die speziell für Kinder ab 5 Jahren (in Begleitung ihrer Eltern) konzipiert sind.
Italiano :
Venite a vivere una magica avventura durante le visite guidate di Sophie Barron alla mostra, pensate appositamente per i bambini dai 5 anni in su (accompagnati dai genitori).
Espanol :
Venga a vivir una aventura mágica durante las visitas guiadas de Sophie Barron a la exposición, especialmente diseñadas para niños a partir de 5 años (acompañados de sus padres).
