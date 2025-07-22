Visites contées de l’exposition avec Sophie Barron Bourges

Visites contées de l’exposition avec Sophie Barron Bourges mardi 26 août 2025.

Bourges Cher

Début : 2025-08-26
2025-08-26

Venez vivre une aventure magique lors des visites contées de l’exposition avec Sophie Barron, spécialement conçues pour les enfants à partir de 5 ans (accompagnés de leurs parents).
Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 57 82 45 

English :

Come and experience a magical adventure during Sophie Barron’s guided tours of the exhibition, specially designed for children aged 5 and over (accompanied by their parents).

German :

Erleben Sie ein magisches Abenteuer bei den Märchenführungen durch die Ausstellung mit Sophie Barron, die speziell für Kinder ab 5 Jahren (in Begleitung ihrer Eltern) konzipiert sind.

Italiano :

Venite a vivere una magica avventura durante le visite guidate di Sophie Barron alla mostra, pensate appositamente per i bambini dai 5 anni in su (accompagnati dai genitori).

Espanol :

Venga a vivir una aventura mágica durante las visitas guiadas de Sophie Barron a la exposición, especialmente diseñadas para niños a partir de 5 años (acompañados de sus padres).

