Visites contées des lavoirs Évron

Visites contées des lavoirs Évron vendredi 18 juillet 2025.

Visites contées des lavoirs

Place de la Basilique Évron Mayenne

5.5 – 5.5 – EUR



2025-07-18 15:00:00

2025-08-08



2025-07-18 2025-08-08 2025-08-26

Immergez-vous dans la vie des lavandières d’Evron

Angélique et Julie, deux lavandières, vous conteront leur vie lors d’une déambulation dans les ruelles d’Evron. Vous pourrez reproduire leurs gestes il y a 150 ans sur les bords des lavoirs pour lessiver leur linge avec savoir-faire et patience.

Les lavoirs construits au 19 ème siècle sont situés rue Basse de Saulgé et ruelle des Douets.

Visites contées inédites réalisées par le Pays d’art et d’histoire Coëvrons-Mayenne et le service Patrimoine de la ville d’Evron;

Places limitées, sur réservation. .

Place de la Basilique Évron 53600 Mayenne Pays de la Loire +33 6 38 33 57 82 apomes@coevrons.fr

English :

Immerse yourself in the life of the washerwomen of Evron

German :

Tauchen Sie ein in das Leben der Waschfrauen von Evron

Italiano :

Immergetevi nella vita delle lavandaie di Evron

Espanol :

Sumérjase en la vida de las lavanderas de Evron

