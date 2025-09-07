Visites contées du dimanche au Château de Fayolle Tocane-Saint-Apre
Visites contées du dimanche au Château de Fayolle Tocane-Saint-Apre dimanche 7 septembre 2025.
Visites contées du dimanche au Château de Fayolle
Route du château Tocane-Saint-Apre Dordogne
Tous les dimanches du mois de septembre à 14h30
Sur réservation
Tarif adulte 15€
Tarif réduit (Étudiants de -26 ans, personnes en situation de handicap, 14-18 ans (inclus), groupes de +10 personnes) 13€
Tarif enfant (4-14 ans inclus) 8€
Passez l’entretien d’embauche pour devenir domestique au Château de Fayolle en déambulant à travers les salles du château et découvrez les secrets de ce lieu emblématique du Périgord Vert !
Route du château Tocane-Saint-Apre 24350 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 90 45 74 contact@chateau-de-fayolle.com
English : Visites contées du dimanche au Château de Fayolle
Every Sunday in September at 2:30 pm
On reservation
Adult price: 15?
Reduced rate (students under 26, disabled persons, 14-18 (inclusive), groups of 10+): 13?
Children (4-14 yrs inclusive): 8?
German : Visites contées du dimanche au Château de Fayolle
Jeden Sonntag im September um 14:30 Uhr
Mit Reservierung
Preis für Erwachsene: 15?
Ermäßigter Tarif (Studenten unter 26 Jahren, Menschen mit Behinderung, 14-18 Jahre (einschließlich), Gruppen von mehr als 10 Personen): 13?
Kindertarif (4-14 Jahre): 8?
Italiano :
Ogni domenica di settembre alle 14.30
Prenotazione obbligatoria
Ingresso adulti: 15 euro
Tariffa ridotta (studenti sotto i 26 anni, persone con disabilità, ragazzi dai 14 ai 18 anni (compresi), gruppi di 10+): 13?
Bambini (4-14 anni compresi): 8?
Espanol : Visites contées du dimanche au Château de Fayolle
Todos los domingos de septiembre a las 14.30
Reserva obligatoria
Entrada adulto: 15
Tarifa reducida (estudiantes menores de 26 años, personas con discapacidad, jóvenes de 14 a 18 años (inclusive), grupos de más de 10 personas): 13?
Niños (de 4 a 14 años inclusive): 8?
