Visites contées du mercredi au Château de Fayolle Tocane-Saint-Apre
Visites contées du mercredi au Château de Fayolle Tocane-Saint-Apre mercredi 22 octobre 2025.
Visites contées du mercredi au Château de Fayolle
Route du château Tocane-Saint-Apre Dordogne
Tous les dimanches du mois d’octobre à 14h30 et les mercredis 22 et 29 octobre.
Sur réservation
Tarif adulte 15€
Tarif réduit (Étudiants de -26 ans, personnes en situation de handicap, 14-18 ans (inclus), groupes de +10 personnes) 13€
Tarif enfant (4-14 ans inclus) 8€
Passez l’entretien d’embauche pour devenir domestique au Château de Fayolle en déambulant à travers les salles du château et découvrez les secrets de ce lieu emblématique du Périgord Vert !
Route du château Tocane-Saint-Apre 24350 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 90 45 74 contact@chateau-de-fayolle.com
English : Visites contées du mercredi au Château de Fayolle
Every Sunday in October at 2.30pm and Wednesdays October 22 and 29.
Bookings only
Adult price: 15?
Reduced rate (students under 26, disabled persons, 14-18 (inclusive), groups of 10+): 13?
Children (4-14 yrs inclusive): 8?
German : Visites contées du mercredi au Château de Fayolle
Jeden Sonntag im Oktober um 14:30 Uhr und am Mittwoch, den 22. und 29. Oktober.
Nur mit Reservierung
Eintrittspreis für Erwachsene: 15?
Ermäßigter Tarif (Studierende unter 26 Jahren, Menschen mit Behinderung, 14-18 Jahre (einschließlich), Gruppen von mehr als 10 Personen): 13?
Kinder (4-14 Jahre): 8?
Italiano :
Tutte le domeniche di ottobre alle 14.30 e i mercoledì 22 e 29 ottobre.
Prenotazione obbligatoria
Ingresso adulti: 15 €?
Tariffa ridotta (studenti sotto i 26 anni, persone con disabilità, ragazzi dai 14 ai 18 anni (compresi), gruppi di 10+): 13?
Bambini (4-14 anni compresi): 8?
Espanol : Visites contées du mercredi au Château de Fayolle
Todos los domingos de octubre a las 14.30 h y los miércoles 22 y 29 de octubre.
Reserva obligatoria
Entrada para adultos: 15?
Tarifa reducida (estudiantes menores de 26 años, personas con discapacidad, jóvenes de 14 a 18 años (inclusive), grupos de más de 10 personas): 13?
Niños (de 4 a 14 años inclusive): 8?
