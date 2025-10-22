Visites contées du mercredi au Château de Fayolle Tocane-Saint-Apre

Visites contées du mercredi au Château de Fayolle Tocane-Saint-Apre mercredi 22 octobre 2025.

Visites contées du mercredi au Château de Fayolle

Route du château Tocane-Saint-Apre Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-22

fin : 2025-10-29

Date(s) :

2025-10-22 2025-10-29

Tous les dimanches du mois d’octobre à 14h30 et les mercredis 22 et 29 octobre.

Sur réservation

Tarif adulte 15€

Tarif réduit (Étudiants de -26 ans, personnes en situation de handicap, 14-18 ans (inclus), groupes de +10 personnes) 13€

Tarif enfant (4-14 ans inclus) 8€

Passez l’entretien d’embauche pour devenir domestique au Château de Fayolle en déambulant à travers les salles du château et découvrez les secrets de ce lieu emblématique du Périgord Vert !

Tous les dimanches du mois d’octobre à 14h30 et les mercredis 22 et 29 octobre.

Sur réservation

Tarif adulte 15€

Tarif réduit (Étudiants de -26 ans, personnes en situation de handicap, 14-18 ans (inclus), groupes de +10 personnes) 13€

Tarif enfant (4-14 ans inclus) 8€ .

Route du château Tocane-Saint-Apre 24350 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 90 45 74 contact@chateau-de-fayolle.com

English : Visites contées du mercredi au Château de Fayolle

Every Sunday in October at 2.30pm and Wednesdays October 22 and 29.

Bookings only

Adult price: 15?

Reduced rate (students under 26, disabled persons, 14-18 (inclusive), groups of 10+): 13?

Children (4-14 yrs inclusive): 8?

German : Visites contées du mercredi au Château de Fayolle

Jeden Sonntag im Oktober um 14:30 Uhr und am Mittwoch, den 22. und 29. Oktober.

Nur mit Reservierung

Eintrittspreis für Erwachsene: 15?

Ermäßigter Tarif (Studierende unter 26 Jahren, Menschen mit Behinderung, 14-18 Jahre (einschließlich), Gruppen von mehr als 10 Personen): 13?

Kinder (4-14 Jahre): 8?

Italiano :

Tutte le domeniche di ottobre alle 14.30 e i mercoledì 22 e 29 ottobre.

Prenotazione obbligatoria

Ingresso adulti: 15 €?

Tariffa ridotta (studenti sotto i 26 anni, persone con disabilità, ragazzi dai 14 ai 18 anni (compresi), gruppi di 10+): 13?

Bambini (4-14 anni compresi): 8?

Espanol : Visites contées du mercredi au Château de Fayolle

Todos los domingos de octubre a las 14.30 h y los miércoles 22 y 29 de octubre.

Reserva obligatoria

Entrada para adultos: 15?

Tarifa reducida (estudiantes menores de 26 años, personas con discapacidad, jóvenes de 14 a 18 años (inclusive), grupos de más de 10 personas): 13?

Niños (de 4 a 14 años inclusive): 8?

L’événement Visites contées du mercredi au Château de Fayolle Tocane-Saint-Apre a été mis à jour le 2025-09-22 par Val de Dronne