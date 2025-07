Visites contées Place Charles de Gaulle Toul

Visites contées Place Charles de Gaulle Toul samedi 12 juillet 2025.

Visites contées

Place Charles de Gaulle Cathédrale Saint-Étienne de Toul Toul Meurthe-et-Moselle

En partenariat avec la Tota Compania

A la suite des pas du guide, découvrez le passé militaire de Toul et laissez-vous surprendre par quelques interruptions théâtralisées… plus ou moins prévues !

Rendez-vous sur le parvis de la CathédraleTout public

Place Charles de Gaulle Cathédrale Saint-Étienne de Toul Toul 54200 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 64 90 60 accueil@tourisme-terrestouloises.com

English :

In partnership with Tota Compania

Following in the guide’s footsteps, discover Toul’s military past and be surprised by a few theatrical interruptions… more or less expected!

Meet in front of the Cathedral

German :

In Partnerschaft mit der Tota Compania

Folgen Sie den Schritten des Stadtführers, entdecken Sie die militärische Vergangenheit von Toul und lassen Sie sich von einigen theatralischen Unterbrechungen überraschen… mehr oder weniger geplant!

Treffpunkt auf dem Vorplatz der Kathedrale

Italiano :

In collaborazione con Tota Compania

Seguendo le orme della guida, scoprite il passato militare di Toul e lasciatevi sorprendere da alcune interruzioni teatrali… più o meno previste!

Ritrovo davanti alla Cattedrale

Espanol :

En colaboración con Tota Compania

Siguiendo los pasos del guía, descubra el pasado militar de Toul y déjese sorprender por algunas interrupciones teatrales… ¡más o menos previstas!

Encuentro frente a la Catedral

