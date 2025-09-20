Visites contemplatives : Trésors architecturaux du musée Musée des Beaux-Arts de Cambrai Cambrai

Visites contemplatives : Trésors architecturaux du musée 20 et 21 septembre Musée des Beaux-Arts de Cambrai

30 min – Gratuit – Sans réservation (places limitées à 20 personnes)

Début : 2025-09-20T11:00:00 – 2025-09-20T11:30:00

Fin : 2025-09-21T15:30:00 – 2025-09-21T16:00:00

Tout au long du week-end, venez (re)découvrir les œuvres du musée autrement. Laisser-vous transporter par les architectures historiques ou oniriques présentes dans les œuvres dans un voyage à travers le temps…

Ces visites contemplatives vous invitent à ralentir le rythme, à vous immerger dans les détails d’une façade, la profondeur d’une perspective, ou la poésie d’un lieu imaginaire. Une parenthèse sensible pour se reconnecter à l’art autrement, dans l’écoute et la présence.

Musée des Beaux-Arts de Cambrai 15 Rue de l’Epée, 59400 Cambrai, France Cambrai 59400 Nord Hauts-de-France +33327822790 https://www.villedecambrai.com/culture/le-musee-des-beaux-arts Dans le département Archéologie sont évoquées la Préhistoire, l’Antiquité classique (Etrurie, Grèce) et l’époque gallo-romaine dans le Nord de la France. L’époque mérovingienne est représentée essentiellement par des objets provenant de sites des environs de Cambrai. Ce département se termine par une section d’ostéo-archéologie. Le département consacré au Patrimoine de Cambrai permet de découvrir les vestiges d’un patrimoine remarquable, témoin du rayonnement culturel de la cité du XIIe au XVIIIe siècles. Un grand tableau de Van der Meulen évoque un moment capital pour la ville : la prise de Cambrai par Louis XIV, en 1677. Un spectaculaire char de procession de Maubeuge, pièce unique dans les collections françaises. Dans la section beaux-arts, la thématique élargie du corps, celui du modèle, de l’artiste comme celui du spectateur, accompagne la découverte des œuvres et des espaces, du XVIIe siècle au XXe siècles.

