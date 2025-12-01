Visites costumées à la Maison de Jules Verne Amiens

Visites costumées à la Maison de Jules Verne

2 rue Charles Dubois Amiens Somme

Tarif : 0 – 0 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-14 15:00:00

fin : 2025-12-14

Date(s) :

2025-12-14

Soyez les hôtes de Jules Verne !

Dans sa demeure amiénoise, l’écrivain vous reçoit en personne. Entre souvenirs intimes et récits d’aventures, découvrez son quotidien, ses inspirations et les secrets de sa carrière exceptionnelle. Une rencontre unique avec le génie des Voyages extraordinaires !

Sur réservation

2 rue Charles Dubois Amiens 80000 Somme Hauts-de-France +33 3 22 45 45 75

English :

Be the guests of Jules Verne!

In his home in Amiens, the writer welcomes you in person. Between intimate memories and adventure stories, discover his daily life, his inspirations and the secrets of his exceptional career. A unique encounter with the genius of Extraordinary Voyages!

Reservations required

German :

Seien Sie Gastgeber für Jules Verne!

In seinem Wohnsitz in Amiens empfängt Sie der Schriftsteller persönlich. Zwischen intimen Erinnerungen und Abenteuerberichten erfahren Sie mehr über seinen Alltag, seine Inspirationen und die Geheimnisse seiner außergewöhnlichen Karriere. Eine einzigartige Begegnung mit dem Genie der außergewöhnlichen Reisen!

Auf Reservierung

Italiano :

Siate ospiti di Jules Verne!

Nella sua casa di Amiens, lo scrittore vi accoglie di persona. Tra ricordi intimi e racconti d’avventura, scoprite la sua vita quotidiana, le sue ispirazioni e i segreti della sua eccezionale carriera. Un incontro unico con il genio dei viaggi straordinari!

Solo su prenotazione

Espanol :

Sea huésped de Julio Verne

En su casa de Amiens, el escritor le recibe en persona. Entre recuerdos íntimos y relatos de aventuras, descubra su vida cotidiana, sus inspiraciones y los secretos de su excepcional carrera. Un encuentro único con el genio de los viajes extraordinarios

Sólo con reserva previa

