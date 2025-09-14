Visites costumées Amiens
2 rue Charles Dubois Amiens
Visite en compagnie de Jules Verne le 14 septembre.
Visite en compagnie de Jean Passepartout le 12 octobre.
Sur réservation , dans la limite des places disponibles. 25 .
2 rue Charles Dubois Amiens 80000 Somme Hauts-de-France +33 3 22 45 45 75
