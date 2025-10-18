Visites costumées Chilleurs-aux-Bois

Visites costumées Chilleurs-aux-Bois samedi 18 octobre 2025.

Visites costumées

Route de Gallerand Chilleurs-aux-Bois Loiret

Tarif : 8 – 8 – EUR

8

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-18 14:30:00

fin : 2025-11-01 16:00:00

Date(s) :

2025-10-18

En costume d’époque, partez à l’aventure dans le château de Chamerolles pendant 1h30. Cette visite est réservée aux enfants et aux familles. Venez dans notre garde robes pour choisir votre costume en début de visite afin de déambuler dans les salles tels un noble, une princesse, un mousquetaire ….

En costume d’époque, partez à l’aventure dans le château de Chamerolles pendant 1h30. Cette visite est réservée aux enfants et aux familles. Venez dans notre garde robes pour choisir votre costume en début de visite afin de déambuler dans les salles tels un noble, une princesse, un mousquetaire ….

6-13 ans

Tarif d’entrée du château

Sur réservation au 02 38 39 84 66 8 .

Route de Gallerand Chilleurs-aux-Bois 45170 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 39 84 66 chateau.chamerolles@loiret.fr

English :

Dressed in period costume, take a 1h30 adventure through the Château de Chamerolles. This tour is reserved for children and families. Come to our wardrobe to choose your costume at the start of the tour, and stroll through the rooms as a nobleman, princess or musketeer ….

German :

Begeben Sie sich in historischen Kostümen 1,5 Stunden lang auf eine abenteuerliche Reise durch das Schloss Chamerolles. Dieser Besuch ist für Kinder und Familien reserviert. Kommen Sie in unsere Kleiderkammer und wählen Sie Ihr Kostüm zu Beginn des Besuchs aus, um als Adliger, Prinzessin oder Musket

Italiano :

Vestiti in costume d’epoca, partecipate a un’avventura di un’ora attraverso il Castello di Chamerolles. Questa visita è riservata ai bambini e alle famiglie. All’inizio della visita, recatevi al nostro guardaroba per scegliere il vostro costume e aggiratevi per le sale nei panni di un nobile, di una

Espanol :

Vestidos con trajes de época, emprenda una aventura de hora y media por el castillo de Chamerolles. Esta visita está reservada a los niños y a las familias. Acérquese a nuestro guardarropa para elegir su disfraz al inicio de la visita y pasee por las salas como un noble, una princesa o un mosquetero

L’événement Visites costumées Chilleurs-aux-Bois a été mis à jour le 2025-09-12 par ADRT45