Visites costumées Chilleurs-aux-Bois

Visites costumées Chilleurs-aux-Bois samedi 20 décembre 2025.

Visites costumées

Route de Gallerand Chilleurs-aux-Bois Loiret

Tarif : – – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-20 14:30:00

fin : 2025-12-28 15:30:00

Date(s) :

2025-12-20 2025-12-28

En costume d’époque, partez à l’aventure dans le château de Chamerolles pendant 1h30. Venez dans notre garde robes du château pour choisir votre costume de noble, princesse, mousquetaire … et déambuler avec dans les salles en compagnie de notre guide !

En costume d’époque, partez à l’aventure dans le château de Chamerolles pendant 1h30. Venez dans notre garde robes du château pour choisir votre costume de noble, princesse, mousquetaire … et déambuler avec dans les salles en compagnie de notre guide !

6-13 ans

Tarif d’entrée du château

Sur réservation au 02 38 39 84 66 .

Route de Gallerand Chilleurs-aux-Bois 45170 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 39 84 66 chateau.chamerolles@loiret.fr

English :

Dress up in period costume for a 1h30 adventure in the Château de Chamerolles. Come to our castle wardrobe to choose your nobleman, princess or musketeer costume… and stroll through the rooms in the company of our guide!

German :

Begeben Sie sich in historischen Kostümen 1,5 Stunden lang auf ein Abenteuer im Schloss Chamerolles. Kommen Sie in unsere Kleiderkammer im Schloss, um Ihr Kostüm als Adliger, Prinzessin, Musketier … auszuwählen und damit in Begleitung unseres Führers durch die Säle zu schlendern!

Italiano :

Vestiti in costume d’epoca, partite all’avventura nel Castello di Chamerolles per 1 ora. Venite al nostro guardaroba del castello per scegliere il vostro costume da nobile, principessa o moschettiere… e passeggiate per le sale in compagnia della nostra guida!

Espanol :

Vestido con un traje de época, emprenda una aventura por el castillo de Chamerolles durante una hora y media. Acérquese a nuestro guardarropa del castillo para elegir su traje de noble, princesa o mosquetero… ¡y recorra las salas en compañía de nuestro guía!

L’événement Visites costumées Chilleurs-aux-Bois a été mis à jour le 2025-09-19 par ADRT45