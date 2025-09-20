Visites costumées du site archéologique Forum antique de Bavay Bavay

Visites costumées du site archéologique Forum antique de Bavay Bavay samedi 20 septembre 2025.

Visites costumées du site archéologique 20 et 21 septembre Forum antique de Bavay Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T14:30:00

Fin : 2025-09-21T17:00:00 – 2025-09-21T17:30:00

Le forum antique de Bavay reprend vie grâce à une visite guidée pas comme les autres : vos guides sont des personnages gallo-romains en chair, en costume… et en caractère !

Chaque visite débute par une projection immersive en 3D pour découvrir le site tel qu’il se présentait il y a 2000 ans.

Puis, vous êtes invités à suivre l’un de ces personnages à travers les vestiges du forum : chacun vous raconte son quotidien, ses croyances, ses préoccupations — et vous fait découvrir le site à travers son propre regard.

En 1976, le musée actuel est construit, à proximité du site de fouilles. Sa création s'imposait, suite aux découvertes archéologiques faites depuis le XVIIIe siècle. En effet, un forum romain tripartite avait été mis au jour. Ce forum du IIe siècle est le plus grand découvert en Gaule.

À l’époque gallo-romaine, Bavay (Bagacum) était la capitale de la cité des Nerviens, dont le territoire s’étendait jusqu’à l’actuelle Bruxelles. Les réserves abritent près de 60.000 objets retrouvés lors des fouilles sur le forum et dans l’antique Bagacum, principalement après 1906.

